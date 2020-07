Actriz Halle Berry renunció a interpretar a personaje transexual tras críticas en redes sociales

La actriz estadounidense Halle Berry decidió renunciar a un proyecto en el que venía trabajando donde le daría vida a un personaje transexual hombre, tras una polémica que ocurrió en las redes sociales.

La intérprete detalló el pasado viernes que se estaba preparando para este papel, aunque no había sido contratada oficialmente. “Es un hombre trans, así que es una mujer que ha hecho la transición hacia un hombre. Es un personaje en un proyecto que me encanta y que podría hacer”, aseguró la ganadora de un Óscar.

No obstante, sus palabras recibieron críticas en las redes sociales, en donde aludieron a la forma a la que se refirió al género del personaje, lo que hizo que Berry se disculpara y decidiera pasar del proyecto.

“Durante el fin de semana tuve la oportunidad de hablar acerca de un próximo papel como hombre transgénero, y quería pedir perdón por esos comentarios. Como mujer cisgénero, ahora comprendo que no debía haber considerado ese personaje y que la comunidad trans debería, sin ninguna duda, tener la oportunidad de contar sus propias historias”, partió señalando la artista.

Luego agregó: “Estoy agradecida por los consejos y las conversaciones críticas de estos últimos días y seguiré escuchando, educándome y aprendiendo de este error. Me comprometo a ser una aliada al usar mi voz para promover una mejor representación en la pantalla, tanto delante como detrás de la cámara”.

Las palabras de Berry fueron recogidas por la cuenta oficial de Twitter del documental de Netflix “Disclosure: Trans Lives on Screen“, el cual relata cómo Hollywood ha retratado la vida de las personas transexuales en la gran pantalla.

En este sentido la cuenta oficial le pidió públicamente que viera el documental “para entender cómo los actores cis en personajes transexuales tienen consecuencias culturales enormes fuera de la pantalla”.

Tras la decisión que tomó Berry, la cuenta del documental agradeció la decisión que tomó y por “escuchar y aprender” sobre el tema.

Thank you @halleberry for listening and learning. We hope #DisclosureNetflix is one of many educational tools you and others can rely to inspire and strengthen allyship. https://t.co/SA71QFsgAN

— Disclosure Documentary (@Disclosure_Doc) July 7, 2020