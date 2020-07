Ángela Duarte lanzó reveladora confesión sobre su intimidad en cuarentena

La exchica reality Ángela Duarte, continúa dando que hablar, ahora a través de las redes sociales.

Esto ocurrió luego de que a través de Instagram abriera una sesión de preguntas y respondió sin ninguna censura lo que sus seguidores le consultaron, entre ellas, una pregunta relacionada a la masturbación.

Su réplica se produjo luego de que un internauta le preguntara de cuándo no tiene sexo y si se ha masturbado en estos últimos días.

“Una vez al mes aprox me masturbo, no es algo tan seguido pero si me gusta bastante cuando lo hago”, respondió Ángela Duarte.

Tras esto también le consultaron sobre qué opinaba del fetiche de pies, a lo que reveló que le han ofrecido dinero por hacer videos jugando con sus pies y tacos.

Aquí puedes ver sus publicaciones: