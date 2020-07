"Impresentable (...) yo no sé qué había tomado o fumado": Patricia Maldonado se fue en picada contra Cathy Barriga por conflicto con intendente Guevara

En una nueva emisión del programa “Las Indomables”, integrado por Patricia Maldonado, Claudia Schmidt y Catalina Pulido, las animadoras abordaron el tenso momento protagonizado por la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga y el intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara.

Todo sucedió cuando el intendente realizaba un punto de prensa sobre los anegamientos ocurridos en la capital el pasado fin de semana, cuando llegó la edil de Maipú y lo interrumpió para encararlo.

La jefa comunal encaró a Guevara por el programa del Gobierno “Alimentos para Chile”, indicando que habrían faltado entregar 20 mil cajas en su comuna.

Precisamente sobre este tema habló Maldonado, quien criticó duramente a la alcaldesa por su actitud: “¿Alguien vio el juguito que dio de nuevo la señora Cathy Barriga? Impresentable, de la forma que trató al intendente, cómo le gritaba… es una autoridad, ella es una alcaldesa, ella tiene que mantener el equilibrio”, comenzó expresando la animadora.

A esto agregó: “Si ella le falta el respeto (al intendente), ¿qué le puede pedir a su comunidad?, le gritaba de una manera, de verdad que yo no sé qué había tomado o fumado. No sé qué es lo que le pasó. Lo trató de mentiroso, le gritó hasta que se cansó y después le dijo ‘nosotros le hacemos la pega"”.

Por otra parte, Patricia Maldonado aseguró que “cuando a ella le dicen algo, ella pone abogado, o sea el intendente también la puede demandar porque puede decir ‘yo no soy mentiroso y usted me tiene que probar que yo no soy mentiroso"”.

“Entonces, ¿de qué respeto estamos hablando?, ¿cómo le vamos a pedir respeto a la comunidad si las autoridades faltan el respeto?“, consultó la exrostro de Mega. “Lo que hizo fue una grosería”, agregó.

Asimismo, aseveró que “era como que se había vuelto loca (…) realmente el (intendente) se portó como un caballero”.

Tras esto, Catalina Pulido indicó que “yo creo que ella tiene unos delirios de grandeza importante”, mientras que Maldonado remató el tema, señalando que a Cathy Barriga “ahí es donde se le sale la ‘pobla’, se pone chora, eso es lo que a ella le gusta, ella sigue pegada en Mekano, ella sigue siendo la robotina, a ella le gusta el show“, concluyó.

Escucha acá sus declaraciones: