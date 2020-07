Jordi Castell explicó por qué decidió cerrar su panadería: no fue por el coronavirus

El animador de TV Jordi Castell hace algún tiempo inició un emprendimiento en Las Condes: su panadería y pastelería “Eloísa”.

Su empresa cerró las cortinas, y no por la compleja situación que enfrentamos por el coronavirus, sino que tuvo relación con algo más personal, según detalló el también fotógrafo en el programa de Angélica Castro.

“Aparecieron dos socias con quienes supuestamente íbamos a hacer crecer la marca, pero tenían hábitos comerciales que no eran muy de acuerdo con los que yo me crié“, partió señalando Castell.

Castell, que inició este proyecto el 2018, narró que no le costó tomar la decisión de darle fin a la panadería, ya que “nunca le he hecho asco a trabajar harto, me da lo mismo si las utilidades son magníficas o más bien estrechas”.

Y el término de este se vio netamente ligado a que sintió que el negocio no se encontraba en la misma línea de sus valores: “La cuestión con los empleados, los finiquitos, la Inspección del Trabajo, la cosa tributaria. Cuando vi que había cosas donde se podía poner en riesgo mi nombre, dije ‘no, no puedo seguir acá’“.

En esta línea, finalizó todos los temas laborales, para no tener posteriores inconvenientes: “Como no tengo niños, no tengo colegios que pagar de un día para otro, saqué el escorpión que llevo dentro, bajé cortinas y se acabó. Se devolvió todo lo que había que devolver, se le pagó a la gente que había que pagarle y se acabó la gracia. Por eso le digo ‘la difunta’“.