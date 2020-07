“Su piscolita de todas maneras”: Martín Cárcamo entrevistó a “su otro yo” en Instagram

View this post on Instagram

Gracias Stefan por aceptar la invitación a #AlmorzandoConElRubio 🍽👱🏼‍♂️y gracias a todos quienes nos acompañaron 👏🏼👏🏼👏🏼 Nos vemos el miércoles! Desde México almorzaré con @patriciamanterola 😉😉 RECUERDA REVIVIR TODOS NUESTROS CAPÍTULOS DESCARGANDO GRATIS LA APP DE @yooycl 📲 . Produce @lateral.tv . @ripleychile @somos_Virutex @asia_skincare @laboticadelgin @panquequelapanaderia