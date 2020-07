Christell Rodríguez narró cómo fue que superó sus problemas de autoestima y quién la ayudó

El pasado lunes Christell Rodríguez participó del programa “CHV en Casa”, donde entregó detalles de su pasado en televisión y cómo se ha reinventado.

En esta línea se refirió a los problemas que tuvo con su imagen, los cuales no se habrían debido a internet: “Esta autoimagen yo la venía trayendo desde los 12 años aproximadamente, hasta los 18 o 20 años“, partió señalando.

“Hace como dos años hice un cambio dije ‘esta no soy yo, nunca he sido así, desde pequeña siempre supe como era, pero por lo que me tocó pasar hubo un cambio y se me nubló la mente“, agregó luego.

De este lúgrube pensamiento solo logró salir tras comenzar un proceso de empoderamiento: “Decidí hacer un cambio y a raíz de eso me empoderé y empecé a recordarme todos los días que no era así, aunque es difícil porque la gente se cree con el derecho de decir lo que se les ocurra sin pensar en lo que puede generar en la otra persona, entonces igual fue difícil”, sostuvo.

En esta línea Rodríguez reveló que el cambio vino a través de una hermana de un amigo, “que dice que me admira y le gustaría ser como yo al terminar la historia me dice ‘¿cómo haces eso?”, aludiendo a su cambio tras salir de las redes sociales.

“Ahí me quedó el pensamiento, ¿será? ¿no estoy disfrutando lo que estoy haciendo? si es algo que me gusta. Me puse a reflexionar mucho“, sostuvo.

Por último expresó que: “Lloré caleta hasta que me di cuenta y dije ‘creo que he vivido mucho tiempo engañada sumergida en un estado que no soy yo, porque si no lo cambio ahora voy a vivir toda mi vida así y no quiero eso para mí”.