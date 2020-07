Fernanda Fuentes repasó su divertido encuentro con actor porno en España: "Me mira, me agarra de atrás..."

Los jurados de “MasterChef” Fernanda Fuentes y Ennio Carota fueron los nuevos invitados al late de Canal 13 “Sigamos de Largo”.

En la oportunidad la experta culinaria chilena fue consultada por Sergio Lagos, sobre si era verdad que tuvo un encuentro con un actor porno en un restorán en España.

En este contexto, la chef expresó: “Es verdad, fue en un restorán donde yo trabajaba. Era un restorán en Madrid al que iban muchos famosos porque el community manager conocía a muchísima gente y llama a gente para que vaya… y parece que este señor era amigo“.

Tras esto Fuentes reveló que se trataba de Nacho Vidal. “Lo reconocí y entró a saludarnos a la cocina. Entonces yo, un poco nerviosa por el hombre, le digo ‘Hola’. Me mira, me agarra de atrás (tocando su cabeza), me da un beso y me dice ‘¿chilena o canaria?"”.

En eso Fuentes respondió que era chilena, pero vivía en Canarias, a lo que el actor comentó: “Es que yo he hecho muchas películas con chilenas y canarias“, según narró Fuentes.

“¡Y yo ahí no me quise ni imaginar!… mi esposo (estaba) en la cocina”, soltó la cocinera, sacando risas en el programa.

