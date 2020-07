Francisca García-Huidobro sobre el Covid-19: “Si el virus me pillaba como estaba antes, me iba despachada”

La animadora de Canal 13, Francisca García-Huidobro, inició un nuevo proyecto en la señal luego de que “Bailando por un Sueño” se frenara de manera definitiva debido a la pandemia del coronavirus Covid-19.

Ahora la “dama de hierro” conducirá “Francamente“, un programa de conversación a través de las redes sociales que se emitirá los lunes a las 21:30 horas.

“Con esto de la pandemia hay que buscar nuevas plataformas para trabajar, porque la tevé abierta está cada vez más difícil de hacer presencialmente”, partió señalando el rostro a La Cuarta.

Respecto a su primer capítulo señaló que se encontraba “súper nerviosa“, pero que no le desagrada para nada esto de las redes sociales. “Se aprende rápido. Pero hay cosas que no sé hacer aún. Ejemplo: me mato de la risa viendo TikTok, me los aprendo en la casa como pelotuda, pero no sé hacerlos”, expresó.

Su reflexión sobre la pandemia

Poco antes de que el Covid-19 arribara a nuestro país, Francisca García-Huidobro pasó 22 días internada en la clínica tras una insuficiencia renal que se vio complicada por una bacteria.

En esta línea, sostuvo que vivió un cambio: “Ya no soy la de antes, porque estuve a punto de morir en diciembre. Entonces, la pasé tan mal y estuve tantos días en la pitilla, que siento que me preparé para la pandemia“.

Tras ser consultada si sacó algo bueno de la complicación que vivió, Fran aseguró que sí: “Sinceramente, creo que tuve suerte, porque si no me daba en diciembre lo que me pasó, y ahora estuviera con ese estado físico, 42 kilos, mal alimentada y con anemia, o sea, me pillaba el virus y me iba despachada. No habría tenido defensas. Por eso me siento más tranquila”.

Por otro lado aseguró que esta situación causa angustia. “Es que es difícil no saber lo que pasará, sobre todo cuando se empiezan a enfermar tus cercanos. A mí me pasó con Julio César Rodríguez y un hermano al que también le dio”.

Finalmente reveló lo que más extraña en esta cuarentena, narrando que es “ir al estadio a ver a la UC (…) También extraño mucho viajar”, cerró.