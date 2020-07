“Me costó 15 años. A mí no se me hizo fácil”: La sincera respuesta de Priscilla Vargas sobre su carrera profesional

A través de Instagram, la periodista Priscilla Vargas abordó diversos temas de su vida personal y profesional, en entrevista con el exministro Claudio Orrego.

En la conversación, la comunicadora contó cómo llegó a convertirse en lectora de noticias. “Eres mujer, eres además atractiva y has estado en televisión en primera línea”, dijo Orrego.

“Me costó 15 años. A mí no se me hizo fácil”, afirmó la comunicadora. Ante esto, Claudio le consultó: “¿Cuánto te ha costado estar dónde estás?”.

Ante esto, Vargas respondió que “primero, a mí me costó mucho llegar donde estoy. Me di todas las vueltas posibles. Y me di la vuelta más larga. No por ser mujer o porque ‘mira esta cabra, más o menos, me tinca para leer las noticias’. No. A mí me costó mucho”, aseveró.

A esto agregó: “Yo me hice todos los turnos que nadie quiere hacer por años. Trabajaba para el Día de la Madre, Navidad, Año Nuevo, hacía todos los turnos de fines de semana largo, 18 de septiembre, todos los turnos que nadie quería hacer. Y cuando estaban libres los rostros oficiales, yo estaba ahí y quería reemplazar. Y siempre podía, con la mejor actitud”.

La comunicadora recordó que “para un terremoto en Chiloé, 25 de Diciembre, donde me iba a preparar para el almuerzo familiar, en Navidad, me llaman, ‘un terremoto en Chiloé’. No lo pienso dos veces”, contó.

“Para el terremoto del 2010 todavía temblaba y me estaba preparando para ir al canal. Siempre al pie del cañón”, añadió después.

Tras esto, Priscilla relató que “se me dio la posibilidad porque, con estos turnos terribles, estuve en el lugar y en el momento indicado, que fue una vez que me dieron un turno toda la noche, del sábado para el domingo, porque había réplicas del terremoto de Iquique. Llevé una lista de películas de Netflix por cualquier cosa, dije ‘si no pasa nada, voy a ver unas películas de Netflix’”, reveló.

“Llego al canal, diez de la noche, termina el noticiero del sábado en la noche y me dice el en ese tiempo director de prensa, Jorge Cabezas, ‘ándate al estudio, porque se está quemando Valparaíso’”, detalló.

“Fue el mega incendio de Valparaíso, hasta las cinco de la mañana. Y como hacía reemplazos, me manejaba bien. Y el director ‘Priscilla, te felicito. Muchas gracias. Pero necesito que hagas el noticiero de las 8 de la mañana, porque el periodista que le tocaba no va a cachar nada de lo que pasaba’”, aseveró.

“Y ahí fue que me vieron, pero después de todos estos años”, dijo finalmente.