“Nos fortalecimos”: Polola de Karol Lucero reveló cómo ha sido su convivencia en cuarentena

Respecto a estos días de quedarse en casa la convivencia en pareja puede provocar que la relación se fortalezca o complicarse. Siempre nos preguntan respecto a nosotros y debo decir que nos fortalecimos, cero discusión, cero conflictos, la llevamos bastante bien 🥰😍❤️ Creo que la base es respetar los tiempos de trabajo de ambos, sin interrupciones ni distracciones; preparar días especiales, ya sea una cena, almuerzo, picoteo, lo que sea; actividades en pareja/familia como limpieza o redecoracion; momentos de ocio, ya sea con juegos de play, de mesa, algún hobby, lo que sea, es importante recordar lo bien que lo pasan juntos 🤗 En momentos de bajón o discusiones, la empatía, apoyo, dar el espacio dentro de lo posible, conversar es primordial… Ojo con la violencia, no normalices conductas inadecuadas. Les deseo lo mejor a todos y que tengan lindo día #goodvibes 🥰🌟💋