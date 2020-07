Patricia Maldonado volvió a ver TV tras 9 meses: reveló cuál es la teleserie que la mantiene entretenida en días de pandemia

En una nueva emisión del programa “Las Indomables”, integrado por Patricia Maldonado, Claudia Schmidt y Catalina Pulido, la exintegrante de “Mucho Gusto” reveló qué actividad está realizando en días de pandemia.

Maldonado reveló que hace algunos días comenzó a ver nuevamente televisión y afirmó cuáles son las teleseries que la han mantenido entretenida durante el período de cuarentena.

“Anoche vi televisión y me entretuve, cosa que no lo había hecho en meses, desde octubre del año pasado que yo no me entretenía con la televisión chilena”.

La razón de esto, es porque según ella televisión de hoy día está “fome”, aunque hay algunas excepciones para ella.

Tal es el caso de las teleseries de Mega “Pituca sin lucas” y “Sres. Papis”, producciones que han cautivado a la animadora.

“Me he reído tanto viendo Pituca sin Lucas y Sres. Papis, te juro que yo la veía cuando la dieron y no me acordaba de ciertas cosas”, explicó Maldonado.

“De verdad que esas son dos teleseries entretenidas, simpáticas, que no hablan de política”, añadió, agregando que habían “buenos actores y buenas actrices también”.