Periodista de CHV Roberto Cox presentó a su pareja en redes sociales

El periodista Roberto Cox se ha ganado un espacio en la televisión donde desde el año pasado es lector de noticias en Chilevisión y, al igual que el resto de la Región Metropolitana, se mantiene estos días en cuarentena con las consecuencias que ello conlleva.

Pero hay una mujer que lo ha “soportado” y al que él agradeció publicamente hace unos días en redes sociales.

Se trata de su polola, Guinevere Serrot, una bella joven emprendedora argentina.

“Estamos viviendo todos tiempos muy difíciles. En lo personal he acumulado grandes frustraciones, pero esto no habría sido lo mismo sin el apoyo de ella. Muchas gracias por estar, apoyarme y aguantar mis malos humores. @guiniserrot 😍”, escribió el periodista.

Con esto, sus seguidores alabaron y se encantaron con Guinevere, recibiendo más de 3.700 “me gustas” y decenas de mensajes.

Pero él no ha sido el único, pues ella también dio su declaración de amor.

“Si me dieran a elegir una vez más Te elegiría sin pensarlo Es que no hay nada que pensar Que no existe ni motivo, ni razón Para dudarlo ni un segundo Porque tú has sido lo mejor, que tocó este corazón Y que entre el cielo y tú yo me quedo contigo 🎶♥️ @robertocox Si ya sé… me puse romantic”, escribió la chica en una foto de Instagram.

Revisa fotos de la pareja: