Actriz de “Glee” desapareció en un lago de California tras dar un paseo con su hijo de 4 años

La policía de Ventura, California, se encuentra en búsqueda de la actriz Naya Rivera, intérprete que le dio vida al personaje de Santana López en la popular serie “Glee“.

De acuerdo a la información preliminar, la joven se encontraba en el lago Piru, donde arrendó un bote para pasear junto a su hijo de 4 años, quien fue hallado durmiendo solo en el lugar.

De momento se presume que la actriz habría caído al agua, por lo que se desplegaron equipos de buceos para dar con su paradero.

Según FOX 10 KTTV-TV, el niño señaló que su madre se encontraba nadando en el lago y que, por razones que desconoce, no pudo regresar al bote.

The missing person at Lake Puru has been identified as Naya Rivera, 33, of Los Angeles. SAR operation will continue at first light. @VCAirUnit @fillmoresheriff @Cal_OES pic.twitter.com/bC3qaZS3Ra

— Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 9, 2020