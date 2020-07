Joaquín Méndez se sinceró ante “curiosa” pregunta que le realizaron sus seguidores de Instagram

View this post on Instagram

Hace poco me preguntaron x que no subía más fotos y es que a veces pienso que se cansaron de verme , pero mi psicólogo me dijo q SI se cansaron de verme 😆, pero bueno las redes son medio egocéntricas y de eso se trata 😢 , por eso también deje de subir fotos, pero bueno estoy ayudando igual a varios emprendedores y cómo q eso me deja tranquilo… saludos y acuérdate que solo el AMOR VA A SALVAR EL MUNDO 🌎 #love #j #k #i #n #goodvibes