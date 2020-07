Johnny Depp niega acusaciones de violencia contra Amber Heard: “Eso no ocurrió, no la golpeé”

El actor Johnny Depp negó haber agredido físicamente a su ex esposa, la actriz Amber Heard.

Durante la segunda jornada del juicio de Depp contra el diario “The Sun” por difamación, el actor negó de manera categórica ser el “monstruo” que golpeó a su exesposa en diferentes episodios, como sostuvo el diario e un artículo.

Uno de esos episodios aludidos por la actriz, sucedió presuntamente en el 2013, cuando Amber se burló de un tatuaje que tenía el actor, que decía “Wino forever” (‘Vino para siempre’) tras haber tapado un “Winona Forever”, que hacía referencia a su relación con Winona Ryder en los años 90.

“La señora Heard se rió de ese tatuaje. Usted, entonces, abofeteó a la señora Heard en la cara y esa fue la primera vez que ocurrió”, dijo la abogada. Tras esto, el actor se defendió y declaró que “no es cierto. Eso no ocurrió, no la golpeé. No recuerdo ninguna discusión sobre ninguno de mis tatuajes“.