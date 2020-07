La tristeza amorosa que invade a Angélica Sepúlveda en medio pandemia: “Todo quedó en nada”

La exchica reality Angélica Sepúlveda durante el último tiempo ha narrado a través de Instagram de la difícil situación que enfrenta debido a la pandemia del coronavirus, lo cual ha afectado directamente su emprendimiento.

Ahora Sepúlveda narró otra triste noticia que se produce en medio de esta pandemia, y es que ella y su pareja estarán de cumpleaños y no podrán celebrarlo juntos, debido al Covid-19.

“Mañana está de cumpleaños mi gran amor y pasado mañana yo, sólo un día de diferencia, 10 y 11 de julio que íbamos a celebrar juntos en cualquier lugar del mundo, tantos planes que hicimos, mi turquito quería en China, Tailandia o Korea, yo en la India….”, relató en la plataforma.

Luego sumó: “todo quedó en nada, anhelos, sueños, demasiado tiempo sin abrazarnos, cada día se hace más difícil. Muchas cosas quisiera contarle, pero de a poco olvidó el español, nunca imaginé que sería tan doloroso estar separados… . I miss you so much #tristeza #miamor”.

Cabe señalar que la pareja lleva cerca de dos años de relación e incluso se ha hablado de planes de matrimonio, pero debido a la pandemia y que cada uno se encuentra en su país, aún no hay fecha de encuentro.