"Cuando sentí que Sebastián era el hombre...": Carmen Gloria Bresky contó íntimos detalles sobre su vida amorosa

A través de Instagram, la actriz Carmen Gloria Bresky contó inéditos detalles sobre su vida personal, en una entrevista con Jordi Castell.

En el espacio, la actriz nacional habló sobre su relación con el también actor Sebastián Layseca, quienes en noviembre cumplirán 18 años de casados.

“¿Cómo cresta se hace para mantener un matrimonio de 14 años?”, le consultó el fotógrafo a Carmen Gloria, quien respondió de la siguiente manera: “No, 17 y en noviembre cumplimos 18. Ese yo creo que es de mis grandes éxitos en la vida. Porque evidentemente llevar una relación de pareja hoy en día, en esta sociedad, con las personalidades que tenemos, los dos somos intensos, somos fuego, libres. Entonces hay que saber llevarse con el otro”.

A esto agregó: “Por lo tanto, claro, la historia funciona porque, más allá de sentir amor y pasión, sino también un respeto al otro. Y también tener un amor como con cierta libertad, eso quiere decir que cada uno brille por su cuenta y no tener que estar todo el rato como acoplados”.

Asimismo, sostuvo que “esa frase que a veces es un poco mal entendida por las parejas, como de ser uno. El ser uno, mmm… No sé. Hay que saber acoplarse y que cada uno brille. Y que haya un aire entre uno y otro para echarse de menos, para necesitar del otro también”, añadiendo que “hay que caminar de la mano, no asfixiarse. Creo que eso es importante”, aseveró la actriz.

Posteriormente, reflexionó y aseguró que “yo siento que en mi vida he hecho cosas bastante rápido, no quiere decir a lo loco ni nada. Pero hay que gente que se toma mucho más tiempo para vivir ciertos procesos y yo a los 30 ya estaba casada, tenía tres hijos y el perro”.

“Hay gente que… Y no digo que ninguna de las dos formas es mejor que otra, también encuentro entretenida la otra manera. Pero como que yo iba todo un poco más rápido. Cuando sentí que Sebastián era el hombre, no me lo cuestioné más. Lo sentí y listo, vamos”, dijo finalmente.