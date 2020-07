Daniela Castro tras fallecimiento de su abuela por Covid-19: “Realmente parece de película, es todo súper frío”

Recientemente la ex “MasterChef” Daniela Castro sufrió la pérdida de su abuela a manos del Covid-19. “Han sido días complicados desde que enfermó mi abuela hasta hoy. Pasas de creer que es un sueño a entender que es real varias veces en el día“, fue parte de lo que escribió en las redes sociales tras el deceso.

La también modelo habló con La Cuarta, donde entregó más detalles de lo ocurrido con su abuela, explicando que solo pudo comunicarse por teléfono con ella durante este tiempo.

“Pasó sus últimos días en la casa, porque además de coronavirus, tenía un problemas a los pulmones y el Hospital del Tórax está terrible. Entonces, a mi mamá le sugirieron que se quedara en la casa, lo cual dentro de todo nos permitió hacer un seguimiento más constante de lo que pasaba, pero, a la vez, generaba impotencia no poder aliviar su dolor todo el tiempo“, partió narrando Castro.

Sobre si logró asistir al funeral, Castro explicó que fue y “estuve acompañando a mi mamá en los procesos y trámites que había que hacer. Realmente parece de película, es todo súper frío, casi un trámite todo, es entre rápido, con cuidado y doloroso, pero al ser tan rápido, no se vive mucho. Es complejo”.

En esta misma línea señaló que el Covid-19 no solo le quitó a su abuela, sino también a un tío que vivía en Estados Unidos y posteriormente falleció debido al coronavirus.

“Ahora con mi abuela me tocó de cerca. La ansiedad de saber qué está pasando y no poder moverme, la frialdad y el dolor de ver el proceso de retirar el cuerpo, de preparar todo para el funeral dentro de lo que se puede, de vivirlo y de volver a estar acá, es un proceso que cuando estás en otra región o país no puedes vivir“, sostuvo.

A esto se suma que su madre tampoco se ha encontrado bien de salud. “Tuvo un síncope y estuvo hospitalizada. Ahí, al menos, sí pude estar más con ella. Mira, la verdad es que todo pasa cuando tiene que pasar, y es parte del crecimiento. Duele, pero aún así creo que hay personas que lo están pasando peor que yo“, cerró Castro.