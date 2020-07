El giro de Carolina Arredondo: la actriz también se dedica al reciclaje

View this post on Instagram

Únete a celebrar este #18NoDesechable 💚 la #crisisclimatica ya es un hecho, es #tiempodeactuar por las futuras generaciones 🌍 Gracias a @mmachile @adc_circular @edgechile @largavista + @carolina_arredondo @pedrocamposdi @cristianarriagadab @loquemaspuedo 💕