“Eres tú que pide raspado a la olla” y “mentiroso”: Tenso cruce de declaraciones entre Chahín y Moreira en “Bienvenidos”

Un momento de gran tensión se vivió en el matinal “Bienvenidos” este viernes, que sacó a relucir la ya popular frase del “raspado de la olla”. Los contrincantes fueron el presidente de la Democracia Cristiana (DC), Fuad Chahín, y el senador Iván Moreira (UDI).

Mientras en el panel discutían sobre el proyecto de retiro del 10% de las AFP, Chahín señaló que el Gobierno no patrocina la idea porque “lo que está aquí detrás, está la defensa de los grandes grupos económicos que han acumulado riqueza gracias a los fondos de los trabajadores como una fuente de financiamiento barato y no están disponibles a soltar nada de esa aleta”.

La idea molestó profundamente a Moreira, quien hizo una defensa de los empresarios. “Nunca te lo he dicho en cámara (…). Hoy día te voy a refrescar la memoria, cuando se habla y tú hablas de forma despectiva de los empresarios, bueno, son amigo tuyos empresarios, ten un poco de respeto, no rasguemos vestiduras, porque esos mismos amigos empresarios que estás descalificando, son también amigos míos”, dijo el senador.

“Yo no tengo problemas con los empresarios, son los grande grupos económicos concentradores”, retruncó Chahín. “Tu conoces hartos mas amigos empresarios”, añadió con ironía, aludiendo al caso Penta.

“Nos conocemos Fuad, y tenemos amigos empresarios en común”, respondió con cizaña el UDI.

“Algunos son amigos míos, no son mis patrones, como en el caso tuyo”, tiró de vuelta el DC.

“Nos conocemos, nos cocemos Fuad”, lanzó el otro. “Eres tú el que pide raspado a la olla”, metió el dedo en la llaga el presidente de la DC.

“Le quiero decir al senador Moreira, es cierto, nos hemos visto, pero cuente la verdad senador. A mucha honra yo también formo de la comunidad palestina en Chile, y nos hemos encontrado con empresarios palestinos para hablar de la causa palestina, nunca me ha visto pasando el platillo ni pidiendo el raspado de la olla como todos los chilenos conocen que es su realidad“, aclaró Fuad.

“Mentiroso, mentiroso, por favor”. “Te dolió, mentiroso”. “Cara de palo”, interrumpía Moreira.

“No me dolió, en absoluto, la gente sabe quién es usted, cómo ha votado”, dijo Chahín.

“¿Sabe por que es mentiroso? Digamos las cosas como son en un minuto. Yo fui el único político que reconocí un erro, me sometí a la justicia y me absolvió, porque no cometí ningún delito, sí cometí una irregularidad. fui el único que reconoció”, se defendió el parlamentario.