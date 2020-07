Gala Caldirola narró algunas de las dificultades que enfrentó viviendo en Turquía

La modelo Gala Caldirola narró recientemente algunas de las dificultades que vivió en Turquía, y de lo que le pesó el no poder desarrollarse profesionalmente en el país.

En este sentido la esposa de Mauricio Isla expresó a LUN: “A mí ser solo ama de casa es algo que no me llena (…) Siempre intenté encontrar la forma de desarrollarme laboralmente y nunca lo conseguí”, expresó.

Además agregó: “Tampoco me desarrollé mucho personalmente allí, no tenía muchas amistades, no tenía trabajo ni nada que me atara a ese país. Así que no me ha costado demasiado desprenderme”.

“Me gusta mantenerme muy activa y estar mucho tiempo en casa. O sea, yo amo ser mamá y esposa, y por supuesto cumplo mis labores de ama de casa, pero a mí ser solo ama de casa es algo que no me llena”, explicó.

A pesar de esto Gala se refirió a Turquía como un país al que le tiene mucho cariño, ya que vivió su embarazo y el nacimiento de su hija allí.