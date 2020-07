Exchica reality relata como ha sido su embarazo en tiempos de cuarentena: “Ha sido extremo”

La exchica reality Melina Figueroa solamente le quedan días para dar a luz a su segundo hijo. Este proceso, la argentina lo ha compartido a través de sus redes sociales, luciendo su pancita de nueve meses de embarazo.

En ese sentido, la trasandina relató cómo ha sido su experiencia en tiempos de pandemia del coronavirus. “9 meses y así está mi pancita, ya falta muy poco para que nuestra hija esté con nosotros”, comenzó diciendo.

“Ha sido un embarazo bien extremo, he pasado más cosas en estos nueve meses que en mucho tiempo. No me he sentido muy bien y estaba esperando ‘el mejor momento’ para tomarme unas hermosas fotos de mi embarazo”, agregó.

“Pero dije: ‘si nace ahora me voy arrepentir de no capturar mi pancita, así que acá tienen mi pijama mostrando cómo vamos”, complementó.

“La verdad es que no puedo quejarme, aún con estos momentos difíciles, que a fin de cuenta nos hacen más fuertes y también nos hacen valorar mucho la vida. Agradezco a Dios, la familia, la paz y el crecimiento de todo lo que vendrá”, cerró.