“Tengo celulitis en las piernas al igual como en el…”: Belén Soto se mostró completamente al natural

La actriz Belén Soto anunció hace unos días que escribe un nuevo libro tras el éxito de “No te lo mereces”, donde cuenta la historia de cómo llegó a quererse y aceptarse como tal.

Y en ese contexto la actriz que se dio a conocer de niña en “Papi Ricky” ahora se mostró al natural en una foto en bikini comunicando un potente mensaje sobre su cuerpo.

“¡Oh si! ¡Tengo celulitis en las piernas!, al igual cómo poto, espalda, pelo, cara, manos, uñas, nariz… 😱 todo eso que te acabo de nombrar es: Normal“, dijo en un principio.

“La celulitis, al igual cómo muchas (por no decir todas) las mujeres de este mundo: ¡tenemos! 👸🏽 Para ti puede ser mucha, para otra puede ser poca, y eso ¡da igual! Ya no se trata de “cantidad” ni de “amarla o aceptarla”, o de tener que seguir insistiendo y diciendo “Si, amo mi celulitis” porque no es sobre “amor”, se trata sobre algo NORMAL, en ti- en mi – en cualquiera”, dijo Belén.

“Que para otros no signifique lo mismo, no quiere decir que yo la tendré que editar, esconder o avergonzar. Yo soy como soy! Con esa celulitis, esa espalda, ese poto y el cuerpo que me tocó! Y cada cuerpo por si solo, es hermoso! Sin comparaciones“, finalizó.

Su mensaje se llenó de reacciones y sus seguidores le dieron más de 90 mil “me gustas” en poco tiempo.