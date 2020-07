Ingrid Cruz reveló por qué su familia le celebra el cumpleaños dos veces

View this post on Instagram

Hoy celebro mi segundo cumpleaños 💝 Si! Tengo dos y mi hermana siempre me ha saludado el 13 de julio ! Nací el 1 pero estuve en incubadora ,sin conocer a mi mamá por todo este tiempo,en esos años no existían las máquinas para hacer apego… Imagínense la locura de mi familia !!! Me dieron de alta un 13 de julio y ahí conocieron a este pastelito !!! Y es por eso que mi hermana ,sin olvidar ni un año,me celebra el día que me conoció !! Así que …digamos que un día como hoy ,hace 45 años ,vi literalmente la luz del sol por primera vez ☀️ Que tengan una feliz semana #graciasgraciasgracias