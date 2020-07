¿Suegro?: Doctor Ugarte mostró a su hijo en redes sociales y los elogios no se hicieron esperar

El doctor Sebastián Ugarte, conocido por sus intervenciones en el matinal “Buenos días a todos” de Televisión Nacional, es sumamente activo en redes sociales, sobre todo en Instagram, plataforma donde cuenta con más de 99 mil seguidores.

Es precisamente en esta red social donde el profesional comparte diversos registros de sus actividades diarias, y también otros referentes a su vida personal.

Tal como sucedió en esta ocasión, cuando el doctor decidió presentar a su hijo Nicolás, explicando que “con mi hijo solo compartimos la distancia”.

Tras esto, los comentarios no se hicieron esperar y las seguidoras del médico llenaron de elogios a su hijo Nicolas.

“A mi me gustaría compartirlo mas cerca… Con respeto 🙏”, “Ahora no sólo es mi doctor favorito si no también mi querido suegro! 😍😁🙌”, “Suegro!!!!! (con respeto)”, “Hola doc es bello su hijo”, fueron algunos de los comentarios que recibió Ugarte en la publicación.

Revisa acá la imagen de su hijo: