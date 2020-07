Asaltan en Miami a Claudia Schmidt: “Fue fuerte, no sabía qué estaba pasando”

La panelista del programa Las Indomables de Patricia Maldonado, Claudia Schmidt, comentó el asalto que vivió esta jornada en su casa en Miami, Estados Unidos, cuando un grupo no identificado de personas le robaron su vehículo.

El exchica Morandé, relató que su pequeña hija había ido a buscar unas cosas al garaje y se dio cuenta que el auto no estaba. “Nos despertamos a las 7 de la mañana, estaba todo el mundo ya en pie. Salió a buscar unas cosas al auto y me dijo que no estaba”.

“Ahí empezó todo el revuelo, buscamos con GPS el automóvil, le hicimos seguimiento y llevaban casi una hora desde que se lo llevaron. Salieron de la casa a plena luz del día, no sabemos cómo entraron”, agregó.

En ese sentido, Schmidt siguió relatando lo vivido. “Mi marido nunca deja las llaves en el garaje. Se llevaron todo. Mi esposo seguía hablando con la policía y haciéndole seguimiento al auto. Al final lo dejaron estacionado y se fueron”, afirmó.

“Fue todo muy fuerte, no sabía que estaba pasando. Hoy nos ponemos a pensar que si mi hija iba un poco antes al estacionamiento se la pudieron haber llevado”, cerró.