Eliana Albasetti y su reflexión sobre el Covid-19 a dos días de dar a luz: “Es terrible todo lo que estamos viviendo”

View this post on Instagram

Ayer llegando a casa 🏠 luego de la clínica , es terrible todo lo que estamos viviendo , ojalá algún día esto pase y nos haga crecer ( es lo que digo siempre ) lo único que queremos con tus papás y tu flamante hermana mayor es que seas mega feliz preciosa Luján ❤️amé el rayito de ☀️ de la foto 💓 Coche verde esperanza para nosotros, color real #peppermint ❤️🌱@babyzenchile @zafirokids.cl #llegada #babyluján #papás 👁 Nos sacamos las mascarillas solo para esta foto, que nos saco una vecina a la cual adoramos ❤️y nos las mando .