Felipe Braun tras asentarse en el sur de Chile: “No quiero volver hacer nunca más teleseries”

El actor nacional Felipe Braun se encuentra pasando la cuarentena del Covid-19 en el sur del Chile, en compañía de su familia.

En este contexto, recientemente entregó una entrevista a Angélica Castro para su programa web “Velvet al Desayuno“, donde el actor además de detallar su vida ven el sur, reveló sus planes a futuro.

“Yo vivo en el sur, hace un tiempo que nos queríamos venir, por acá la cosa es un poco más tranquila, pero está muy duro por todos lados, la industria está muy caída…de las cosas buenas, están el reencuentro con los niños y estar con ellos todo el día…yo vivo entre Puerto Varas y Llanquihue…estar en el sur ha sido bueno”, partió señalando.

Tras esto se refirió a su lejanía con la televisión, asegurando que aquello ya era un capítulo cerrado en su vida.

“Yo las teleseries las adoro, es el regalo que me dio la vida para estar con mis amigos tanto rato, le tengo cariño a la forma, pero las teleseries son una etapa cerrada en mi vida, no quiero volver hacer nunca más teleseries, hay otras cosas que hacer, me interesa otro formato, me interesa la ficción desde otro lado”, relató.

Después agregó, sorprendiendo: “No es que encuentre que es una porquería, al revés, las veo y me encantan…ahora estoy viendo “Soltera Otra Vez”…pero para mí ya no, no quiero estar tanto en pantalla, no quiero aparecer tanto, yo quiero estar más detrás“.

Aquí puedes ver la entrevista: