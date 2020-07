Francisca Sfeir reveló su pancita a pocas semanas de dar a luz con potente mensaje para su esposo Juan Pablo Queraltó

La cantante Francisca Sfeir reveló el estado de su pancita a pocas semanas de dar a luz a su hijo Amador. La esposa del periodista Juan pablo Queraltó enterneció las redes sociales y se llenó de amor en su Instagram.

“Durante el embarazo se fueron modificando inevitablemente aspectos que creía que definían mi esencia femenina… supuestamente perfecta y correcta ante mi pareja”, comenzó su relato.

“Silenciosamente dentro de mí, creía ver acercándose a pasos agigantados y firmes, la pérdida de atracción. Me costó mucho entender que iba a ser necesario ir venciendo los límites de mi pudor, para ir enfrentando esta nueva realidad. No me daba cuenta cómo nos íbamos acercando cada día”, cerró.

Y los comentarios no tardaron en llegar. Cientos de personas le escribieron cosas hermosas a Sfeir por su bebé. “Dios no te suelte de su mano, que tengas un parto maravilloso, y que llegue pronto tu bebe”, “Eres linda Francisca y cantas bien. Tienes una voz suavecita, me encantan tus canciones”, fueron alguno de los mensajes.