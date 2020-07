Joaquín Méndez revela sus miedos: “Tenía una relación antes de la cuarentena, pero me cuesta tirarme a la piscina”

El exchico reality Joaquín Méndez, reveló uno de sus grandes miedos. El panelista de Mucho Gusto de Mega, aseguró que el amor es una de sus grandes debilidades y que le cuesta dar el gran salto para formalizar una relación.

“Me cuesta dar ese paso. Me costó, tenía una pareja hace poco, antes de la cuarentena, sí, conocí a alguien, pero también me cuesta ese piscinazo”, dijo en conversación con Diana Bolocco y Martín Cárcamo por Instagram Live.

“Cometí todos los errores que no hay que cometer. Si volvemos el tiempo atrás, me comprometería con alguien a morir para poder pasar esta cuarentena de otra manera. La estoy pasando mal”, agregó.

En ese sentido, Méndez también comentó que el confinamiento le ha afectado. “Hay días que estoy feliz y otros días triste, y me pongo a llorar y trato de liberare so. Antes que hubiera pandemia nunca me pasó esto”.

“Empecé a entender otras cosas, recapacitar y pensar el por qué estoy solo. Si hay un por qué también”, complementó.

“Estoy solo porque me cuesta abrirme y dar amor. Yo lo puedo dar con gente que conozco, gente que trabajo, ese amor es fácil para mí. Pero cuando se involucran los sentimientos de verdad, me empiezo como ir para adentro”, cerró.