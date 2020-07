¿La familia vuelve a crecer? Comentario de José Miguel Viñuela generó teorías en “Mucho Gusto”

El panel del matinal “Mucho Gusto” hace varias semanas se vio reducido a Soledad Onetto y Diana Bolocco, debido a la contingencia que enfrentamos por el coronavirus Covid-19.

En este contexto la visita de José Miguel Viñuela fue sorpresiva en el espacio, quien aseguró que venía “por un ratito no más”.

Sus compañeras de labores aprovecharon su arribo para consultarse sobre cómo ha pasado la cuarentena, así como por el evidente cambio físico del animador, quien ha perdido varios kilos.

Luego de que Bolocco bromeara con su nueva figura, Viñuela lanzó un comentario que no pasó nada inadvertido, pues señaló que su familia posiblemente volvería a crecer.

“Te pido que no me miras más como un juguete sexual, porque no lo soy, soy un hombre casado, tengo niños y probablemente venga otro en camino“, soltó, causando asombro en las conductoras.

Luego agregó: “No lo habría tenido si ‘Pablete’ (director del programa) no me hubiese tenido cuatro meses en la casa, sin hacer nada, ¿qué tuve que hacer? Ponerme al día“.

Soledad Onetto, ante la seriedad de sus palabras, le consultó si venía un nuevo hijo en camino, algo que Viñuela paró en seco, afirmando que aún faltaba la confirmación.