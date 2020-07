“No lo hice con el ánimo de ofender”: Patricia Maldonado abordó sus dichos sobre Daniela Vega y reveló las amenazas “de alto calibre” que recibió

Tras esto, la animadora volvió a referirse a sus dichos en el programa ” “Las Indomables” de YouTube, espacio donde comparte con Catalina Pulido y Claudia Schmidt.

En el espacio, la exintegrante del matinal de Mega indicó que “yo hice un comentario hace como tres o cuatro semanas y que lo sostengo y lo voy a sostener hasta el día que me muera (…) yo no lo hice con el ánimo ni de ofender ni nada“, aseveró la animadora.

Según Maldonado, Daniela “va a seguir siendo hombre, porque es hombre hasta el día que se muera“, añadiendo que la actriz, entre otras cosas, “no tiene ovarios, no tiene úteros (…) y en fin, mientras él viva va a ser hombre porque tiene próstata, aunque se opere…”, sostuvo.

En esta misma línea, reveló las amenazas que recibió por sus dichos: “Incluso hubo uno por ahí (que me dijo) ‘me encantaría llenarte de plomo’“.

A pesar de esto, la animadora aseguró que “yo he sido amenazada muchas veces, así que que a mí no me entran balas”.

Escucha sus declaraciones acá: