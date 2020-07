Zapallito Italiano reflexionó tras su éxito en TikTok: “En su minuto fui la gorda que rompió esquemas en la televisión”

Anita María Muñoz, conocida popularmente como “Zapallito Italiano“, obtuvo fama tras participar en programas de baile y ser conocida como la “chica techno”.

“Ella es Anita María Muñoz, tiene 25 años y viene de la gran comuna de Maipú. Sus medidas son 200, 150 y 200. Lo que más le gusta en la vida es bailar y expresarse con el cuerpo”, esta fue la presentación que recibió “Zapatillo Italiano” en la final de “Chica Techno” de “Extra Jóvenes” el año 1999.

Si bien han pasado 21 años desde entonces, su éxito y talento continúa siendo recordado, más aún con las plataformas digitales como TikTok, donde aquel extracto se volvió a viralizar.

“Estoy sorprendida con estas boludeces. Ahora hice uno con el ‘Sensual Spiderman’ y me siento muy feliz con el cariño de la gente. Me han mandado mucha vibra positiva“, sostuvo Zapatillo Italiano para La Cuarta.

La bailarina y actriz, que pasa su cuarentena en la comuna de El Bosque junto a su familia, no descartaría regresar a la televisión. “Espero que algún director me descubra y me dé el protagónico en alguna teleserie”, expresó en tono de broma.

Por otro lado realizó un análisis de estos nuevos tiempos, donde la TV ha cambiado y las redes sociales tienen mayor impacto. No obstante ella expresó que sobre el mundo digital, no se puede quejar. “He recibido buenos comentarios y no me intoxico con los venenosos“, sostuvo.

Respecto a las personas que la recuerdan en TikTok, la bailarina narró que le parece “extraordinario. Se me paran los pelitos de la pura felicidad. Hay quienes me dicen que soy un “ícono”, “ídola”, “símbolo kitsch” (…) Me han llegado imitaciones de Argentina, Perú, Bolivia e Inglaterra. Lo tomo con humor y alegría. Me llena el ego, el alma y el corazón. ¡Es la raja!“.

En otra línea se refirió lo que recuerda de aquella época, donde aseguró romper esquemas: “En su minuto fui la gorda que rompió esquemas en televisión al bailar con hot pants y que se movía como flaca (…) Creo que pude cambiarle el chip a muchas mujeres, y eso es lo que más me llena. Rompí los estereotipos de la TV chilena, pues antes eran puras flacas bailando”.

Finalmente expresó que pesaba 130 kilos, los cuales obtuvo con el embarazo de 7 meses de su hijo menor, “Después de 21 años he perdido algunos kilos“, cerró.