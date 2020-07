Coté López terminó con vendaje tras firma de libros: “Sigo con algunos, pero casi llorando”

La modelo, empresaria y ahora escritora Coté López decidió entregar un pequeño mensaje personalizado a cada persona que le comprara su reciente libro “Tú no eras para mí” durante el fin de semana.

No obstante, difícilmente pensó que esta labor le traería consecuencias físicas, ya que en tan solo el día sábado, vendió dos mil ejemplares. “En la semana ya había vendido más de 15 mil libros y pensé que ya había comprado tanta gente, que casi no quedaba nadie que quisiera tenerlo. Me equivoqué“, narró la influencer.

Tras tres arduos días de firmar libros, la mano de Coté López ya no da más. “Como ya lo había dicho, tenía que cumplir, y sigo firmando algunos, pero casi llorando“, sostuvo a La Cuarta.

El dolor que siente debido al uso intenso que le dio a la mano con la escritura, la obligó a tomar “todos los antiinflamatorios, aplico mentolatum y venda“.

Con el pasar de los días, el descanso no parece llegar, pues López, además de vender libros, también reparte cajas de mercadería junto a su esposo, en el contexto de la pandemia. “Me llega otro camión de mercadería, por lo que terminando los libros me pongo a hacer cajas para salir a repartir (…) Apenas vendo los libros compro más cajas para ayudar, así que tenemos trabajo para rato”, cerró.