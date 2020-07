“¿Quién sabe cómo quedar bien?”: Lisandra Silva “estalló” ante las ácidas críticas que recibió por promocionar una marca

View this post on Instagram

No veo la hora de poder llevarte al parque y a la playa! Que te conozca toda tu hermosa familia y Que puedas ver el Mundo con tus pequeños ojitos llenos de curiosidad! Que ganas de que se termine esta pandemia y que nuestras salidas dejen de ser solo para ir a control. Mi pequeño Noah naciste en medio de la adversidad. Espero que cambiemos mentalidad y aprendamos algo de todo esto por nuestro futuro y el de nuestros hijos