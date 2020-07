“Tuve una relación súper pedregosa con la prensa”: Kel Calderón reflexionó sobre su pasado y habló sobre la separación de sus padres

La modelo “Kel” Calderón tuvo una íntima y extensa entrevista a través de Instagram, donde se refirió a diversos aspectos de su vida en la actualidad, y también reflexionó sobre su pasado.

En conversación con la periodista Carolina Honorato, la hija de Raquel Argandoña comenzó abordando el rol de la mujer en la actualidad.

Sobre esto, “Kel” indicó que “siempre he defendido lo mismo, cuando estaba estudiando Derecho me tomaba una foto con menos ropa y como que todo el mundo se espantaba, como ‘que terrible, un pezón’. En Chile como que nos gusta segregar mucho a la gente, en el sentido que si es abogada tiene que actuar como abogada, vestirse como abogada; si es doctora, blah, blah…“, aseguró.

A esto agregó: “Y yo defiendo mucho que, como mujeres sobre todo, tenemos una infinidad de esferas. Yo puedo ser amiga, pareja, hermana, mujer. Me gusta mucho la moda, me gusta mucho viajar, hacer contenido quizás estúpido en Tik Tok y me lo paso bien. Pero eso no quiere decir que cuando tengo que trabajar y hacer otro tipo de cosas, como que mi cerebro no me de para hacerlo”.

En esta misma línea, Calderón sostuvo que “yo soy de entre menos encasillamos a la gente y le permitamos explorar sus distintas posibilidades, gustos, talentos, equivocarse, eso es muy bueno”.

Reflexión sobre su pasado

Por otra parte, la modelo abordó algunas anécdotas de su pasado, e indicó que “tuve una adolescencia del terror. Nunca destrocé mi vida pero sí era contestadora, de repente andaba muy a la defensiva, tuve una relación súper pedregosa con la prensa, mis papás se separaron súper públicamente“, aseguró.

A esto añadió que “entonces yo creo que a esa edad, con todas las hormonas de la juventud, estuve muy a la defensiva en un millón de situaciones. En general me mostré muy a la defensiva y las personas tenían una imagen mía que quizás era distinta a la que pude mostrar después, cuando empecé a trabajar en digital y no tanto en televisión”.

“A la vez también, cuando la farándula dura muere o baja, creo que todos tuvimos la oportunidad de estar más relajados”, reflexionó la modelo.

Finalmente explicó que “yo en mis redes, en mi Instagram, en mis canales digitales, tengo una relación súper cercana con la comunidad que se ha armado y ahí puedes desarrollarte más. A la vez, una va creciendo, madurando y eso te permite saber que no tienes que pelear todas las batallas y no estar al choque siempre. Uno agarra esa madurez con los años, con las cosas que van pasando y empiezas a estar más cómoda en tu propia piel”, fueron parte de sus declaraciones.