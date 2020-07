“¡Vergüenza debería darte!”: Carolina Mestrovic fue duramente criticada por celebrar el cumpleaños de su hija a la distancia

View this post on Instagram

Princesa de mi vida!! Feliz cumpleaños pompón! 9 añitos!!! A pesar de las circunstancias y de los obstáculos que nos pone la vida pasamos un cumpleaños precioso mi amor! Fue una tarde mágica llena de amor y emociones! Te amo con toda mi alma ángel mío! Gracias por irradiar tanto amor ✨❤️ Y gracias a todos por la disposición y el corazón que pusieron esta tarde para que todo saliera hermoso! ✨