Di Mondo demostró lo sólido de su relación con original propuesta en una playa [FOTO]

El extravagante Di Mondo y su novio, el millonario diseñador de sombreros Eric Javits, ya celebran 14 años juntos y una forma de demostrarlo fue siendo enterrado bajo la arena.

Y así fue tal cual, en una puesta en escena que subió Di Mondo a sus redes sociales donde Eric aparece bajo tierra.

“We have had a lot of patience with each other over 14 years! / Nos hemos tenido mucha paciencia en estos 14 años!”, escribió el popular influencer de moda.

Sus seguidores le dieron más de 6 mil “me gustas” en su foto tomada en Los Hamptons, Nueva York.

“Que lindos que son!! 💗💗”, “No parece muy contento Eric”, ” Es necesario tener mucha confianza para dejarse enterrar y quedar a merced del compañero 👏”, “bellas fotos, muy divertidas” fueron algunos de los comentarios que recibió.