La conmovedora confesión de Fernanda Hansen: “No voy a poder ser mamá de nuevo”

Fernanda Hansen confesó que no podrá volver a ser madre. La periodista habló sobre el difícil tema con Jordi Castell en el programa “El apertivo” de Revista Velvet.

Recordemos que la comunicadora está casada con el fotógrafo Rodrigo Rozas. Fruto de esta relación nació Amalia, quien tiene de 4 años de edad.

En la instancia Fernanda habló sobre su rol de madre y reveló que no podrá concebir otro hijo por problemas de salud. “No voy a poder ser mamá de nuevo, es una realidad, y agradecida de que el universo me haya dado una y otra que está en el cielo que me acompañó un ratito…”, partió confesando la comunicadora.

“La vida es así, está todo el tiempo demostrándonos que uno no tiene el control de absolutamente nada, lo único que vale la pena es vivir lo que te toca vivir y abrazar lo que te toca vivir…me dan ganas que la Amalia tuviera un par para pelarme a mi cuando vieja”, agregó.

Además, Fernanda reveló que el año pasado perdió un hijo, situación que no quiso confesar hasta ahora. “Te preguntan tanto si vas a tener otro hijo…me hubiese encantado, pero no puedo, la ciencia no me lo permite…me permitió ser mamá que ya es un milagro, una segunda guagua no se puede”, explicó.

“La Amelita entra en categoría de casi milagro…me descubrieron después de perder tantas guagüitas (…) Es un tema súper silenciado en este país, me dan ganas que se visibilice más, el duelo perinatal…Si las experiencias de vida propia sirven de algo, que alguien más se puede nutrir…hay muchas mujeres que viven ese proceso perinatal muy en silencio”, agregó.

“Tengo muchos angelitos que me cuidan y me siguen cuidando… Me quebré la columna para que la vida me enseñara que las estructuras hay que saber soltarlas, hubo una enseñanza muy profunda que me ha servido para la vida”, finalizó.