El exabrupto de Connie Achurra por excesivo cobro de luz: “¡Qué chucha!”

Connie Achurra aprovechó la gran cantidad de seguidores que tiene en redes sociales, en las que habitualmente comparte recetas saludables, para descargarse por un excesivo cobro de luz.

La mediática cocinera vio cómo su boleta, al igual que la de muchas personas, registró un importante aumento en su cuenta mensual. A través de su cuenta de Twitter, Connie reclamó el cobro de 337 mil pesos.

“Basta por la cresta con los abusos, normalmente pago 50 mil”, partió escribiendo, para luego explicar: “Vivo en 1 casa con 2 dormitorios y 1 baño, somos 3 personas, todo lo que puede funcionar a gas lo tengo a gas, que chuchaaaaa”.

Basta por la cresta con los abusos, normalmente pago 50 mil, vivo en 1 casa con 2 dormitorios y 1 baño, somos 3 personas, todo lo que puede funcionar a gas lo tengo a gas, que chuchaaaaa @EnelClientesCL pic.twitter.com/mIY0bkapEl — ConnieAchurra (@connieachurra) July 17, 2020

El reclamo de Achurra no llegó hasta ahí, puesto que expresó que «el mes pasado me salió 90 que ya me parecía excesivo pero lo entendía por la tarifa de invierno, pero esto es simplemente un robo, un abuso, la cagaron!”.

En apenas tres horas la publicación generó más de 600 respuestas, entre ellas la de Enel, empresa a cargo del excesivo monto, entidad que declaró que «los cobros que hace Enel responden al consumo que indica tu medidor. El alza en tu cuenta no implica necesariamente un aumento en tu consumo del último mes. Es posible que incluya un diferencial de meses anteriores», respondió la empresa.

La réplica de la cocinera no se hizo esperar y aseguró que “nunca me he demorado en pagar la cuenta de la luz”.