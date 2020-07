Gisela Molinero se refirió a dichos de Adriana Barrientos: “Una cosa es trabajar en la noche y otra es estar ligada a la prostitución”

La trasandina Gisela Molinero se refirió a los polémicos dichos de Adriana Barrientos, luego de que asegurara que Coté López trabajó en un topless, al igual que ella.

Barrientos aseguró en conversación vía Instagram con el reconocido estilista Mauro Contreras: “Cuando llegué por primera vez a Morandé con Compañía, y mis compañeras trabajaban en el Platinum, quedé peinada para atrás… La Gisela Molinero trabajaba en el Platinum con la Laurita del Real. Tenían un show que seguramente era atómico, pero que en ese minuto una como niña, como huasa, porque venía del sur y era como ‘guau, trabajai en un topless, en un night club. Me asusta todo“.

Sobre este tema fue consultada Molinero por Glamorama, donde expresó que “yo me recorrí todos los cabarets de Arica a Punta Arenas. Me recorrí todos los festivales, discotecas gay. Y si bien trabajaba en la televisión, de noche vivía de los eventos. Me recorrí todo Chile, en todos los escenarios. Hacía la animación, bailaba, actuaba, las revistas. Después de las revistas nos íbamos a una disco, o a una disco gay, o hacíamos un show en un cabaret, en los aniversarios, en todos lados“.

En esta misma línea advirtió a Adriana, a que “que tenga cuidado con lo que diga, porque una cosa es trabajar en la noche y otra cosa es estar ligada a la prostitución y todo ese tipo de cosas, que es muy diferente. ¿O ella dónde trabajaba? ¿Dónde hacía sus eventos? Porque yo también trabajaba de noche. Así que hay que tener mucho cuidado y mucho respeto. Y sobre todo respeto al rubro“, cerró.