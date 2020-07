Las críticas que ha recibido Paloma Mami por polémico mensaje en Twitter: “Se le subieron los humos”

Durante la jornada de hoy el nombre de Paloma Mami se convirtió en trending topic luego de que se viralizara un mensaje que compartió hace unos días a través de su Instagram Stories.

En la publicación la cantante arremetió contra quienes, según ella, copian su estilo.

“Diviértanse tratando de ser yo. Me causa gracia. Les doy mi bendición”, partió señalando la intérprete de “Don’t Talk About Me”.

Luego continuó: “Esa cara cuando eres muy linda y sabes que el precio que pagas por esto es querer ser imitada, pero está bien porque estás en ese nivel de belleza donde me halaga ver que lo intentas”.

Los internautas no dejaron pasar estas palabras y el comentario que se repitió fue que “se le subieron los humos a la cabeza”.

lo que más me dio risa del show de ego de la paloma mami fue cuando dijo "el precio que tengo que pagar por ser tan linda es ser imitada" "les doy mi bendición" "me halaga que si quiera intenten ser como yo"

En cuarentena he andado todos los días con buzo, ojalá paloma mami no se enoje por copiarle

que alguien le avise a la paloma mami que ella no inventó nada y que por lo menos yo hace tiempo me di cuenta como se apropia de la cultura negra a cagar como si nada, entonces no podi andar escribiendo hueas egocéntricas y bastantes faltas a la verdad sinceramente

Me voy a poner una parka grande, ojalá la paloma mami no me fune porque le copié el look pic.twitter.com/sTCOufVy5K

— Merelo lo aprueba todo (@donmerelo) July 17, 2020