“No podía parar de llorar”: Alison Mandel reveló cómo fue el momento cuando le contó a Pedro Ruminot que estaba embarazada

Hoy se cumple 1 año desde que supe que mi FIV había funcionado y estaba embarazada. Veníamos de un intento fallido así que ese día me desperté y no quería ir a hacerme el examen de sangre, tenia mucho susto. Yo sabia que esta vez si iba a ser positivo porque sentía que mi corazón latía diferente que fue mi máximo síntoma todo el embarazo. Los doctores me decían "Es imposible que sientas eso porque aunque sucede no se siente tan temprano" pero en las noches yo escuchaba mis latidos y pensaba que algo andaba bien… pero tenia miedo que volviera a ser negativo y la desilusión iba a ser horrible. Los resultados tenían que estar al rededor de las 16:00 así que fue un día muy lento, Pedro estaba aún más nervioso que yo así que salió con los niños, yo le dije "Contesta el teléfono apenas te llame" (siempre está con el teléfono en la mano excepto cuando yo llamo 🤣) se fue y espere 10 minutos para revisar por vez número 1000000 el resultado y estaba. Conchamimadre no me atrevía a abrirlo, fui a buscar a la Muamia y le dije abramos esto juntas, ella me rasguño porque una cosa es una cosa y otra era Muamia 🐈 La hormona debía salir sobre 1000 para que hubiese funcionado. La vez anterior había salido 5 😔 Abro el exámen y decía 1210!!!!!! Estaba extra embarazada !!! Que felicidad más grande, que susto, que largo es un embarazo, que tanta gente quería contarle uffff fue un sinfín de emociones. No podía parar de llorar y saltaba y después decía "ah chucha no puedo saltar está Baltazar acá adentro" 😅 Llamé a Pedro (contestó al tiro) y le dije "Ya, está acá Baltazar" el me había puesto en alta voz 🤦🏼‍♀️ y los niños dijeron "Quién es Baltazar?" Nooo dijo Pedro, Alison dijo "Va a alcanzar" para comprarnos una casa en la playa jajajajajajajjajaja aun esperan la casa… Hace 1 año volví a creer un poquito en dios, hace 1 año pensé que la ciencia es lo mejor del mundo y hace 1 año deje de pensar en mi como 1 solo individuo. 💚💚💚 QUE HERMOSA LA MATERNIDAD CUANDO ES DESEADA💚💚💚