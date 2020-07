“Qué horror”: Yazmín Vásquez recibió duras críticas en outfit que usó durante la cuarentena

La integrante de “Milf” Yazmín Vásquez durante esta cuarentena ha dado que hablar gracias a los outfit que comparte en Instagram, los cuales por lo general sacan aplausos de los internautas.

No obstante, esto no siempre es así, pues una de sus últimas publicaciones obtuvo negativos comentarios.

“Jueves #contodosinopaque !! Nos lanzamos hoy como si fuera viernes chico”, escribió en la publicación que no fue aprobada por sus seguidores.

“Ese look no me gusta“, “Sorry pero no” y “Qué horror“, fueron algunos de los comentarios que se dejaron ver.

Aquí puedes ver la imagen: