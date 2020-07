“Te amamos Matteo”: Leonor Varela compartió emotivas palabras para recordar a su hijo fallecido

View this post on Instagram

1 year and 8 months have passed and Luna still talks about how many socks we had to warm your cold feet with, and what we would have to do to protect you from covid-19 if you where here. Your sibling love is one of my proudest moments. We love you Matteo. ❤️ Un año y ocho meses han pasado y Luna sigue hablando de cuántos calcetines te poníamos para abrigar tus pies frios, y lo que haríamos ahora para protegerte del Covid-19. Su amor de hermano es uno de mis más grandes orgullos. Te amamos Matteo.