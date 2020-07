“¿Te crees superior?”: Las redes sociales no paran de criticar a José Miguel Viñuela

Tras cortarle el pelo a un camarógrafo en plena emisión del matinal “Mucho Gusto”, José Miguel Viñuela ha estado en el centro de las críticas en todo tipo de plataformas. Y las redes sociales del propio conductor se convirtieron en una de las fuentes que arrojó más desaprobación en su contra.

En la última publicación que realizó en su cuenta de Instagram, sus seguidores le han enrostrado en reiteradas ocasiones lo errática que les pareció su conducta. “Me pateó que le cortaras el pelo al camarógrafo. La Sole no puede ocultar nada, su cara lo decía todo. Viñuela, aterriza, más respeto a tus compas. Ya llevas muchas como los guates a Joaquín no se ve chistoso al contrario es súper molesto”, escribió un usuario.

Otro seguidor del ex “Mekano” agregó: “Me parece increíble que le cortaras en vivo el pelo a una persona… que te hace sentir superior? Y llegar y hacer lo que quieras pésimo”.

“Intenta no ser tan desubicado! Me encanta el Mucho Gusto pero no cuando te desubicas y abusas de otros. No es gracioso cortar el pelo a alguien. De verdad me cargó”, dice otro comentario en la foto donde Viñuela celebra la vuelta del matinal de Mega.