“Yo no meto las manos al fuego por nada ni por nadie”: Patricia Maldonado abordó “broma” de José Miguel Viñuela en “Mucho Gusto”

Durante la jornada de ayer, el animador de televisión José Miguel Viñuela estuvo en el centro de la noticia, luego de protagonizar un singular momento en el matinal “Mucho Gusto” de Mega.

El conductor del espacio matutino quiso hacer una “broma” en vivo, y le cortó el pelo a un camarógrafo del programa, lo que le trajo cientos de críticas en las redes sociales.

Tras esto, este viernes Viñuela decidió pedir perdón y afirmó que “estoy súper golpeado con lo que pasó. Soy una persona que se mueve por su familia, que obra bien, que trata de no hacerle daño a nadie. Para mí somos todos iguales“.

Precisamente sobre este tema hablaron las animadoras Patricia Maldonado, Claudia Schmidt y Catalina Pulido en una nueva emisión de “Las Indomables”.

Sobre este hecho, Maldonado señaló que “la verdad yo no he visto nada, pero yo no meto las manos al fuego por nada ni por nadie“.

A esto agregó: “Me tendría que decir a mí el camarógrafo personalmente que no se pusieron de acuerdo con José Miguel. Nadie en su sano juicio va a tomar una tijera y le va a cortar el pelo a alguien en cámara sin que no estén los dos absolutamente comprometidos“, aseguró.

Asimismo, indicó que “porque si fuese así, el camarógrafo lo demanda y le saca la plata que no tiene; demanda al canal, demanda al productor general y al gerente general de la empresa, o sea queda rico, queda millonario, por lo tanto, esto fue en común acuerdo”.

Sobre las disculpas de Viñuela, la animadora sostuvo que “yo creo que el José le dio ‘julepe’ por las redes, pero las redes están tan sensibles últimamente que no alcanzan a descubrir que esto fue solo un juego”.

“Ahora, si fue bonito el juego o no eso es otro cuento, de la forma en que se hizo. Pero en que estaban de acuerdo, no me cabe la más mínima duda”, añadió Maldonado.

Finalmente, Pulido señaló que “esto quisieron hacerlo como un chiste y terminó siendo violento”.

Escucha sus declaraciones acá: