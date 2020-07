“Deja que apriete”: Paloma Mami vuelve a encender las críticas con nuevo mensaje contra “imitadoras”

La cantante Paloma Mami volvió a enviar un mensaje a quienes la imitan, tras recibir diversas críticas por una foto donde destacó “Diviértanse tratando de ser yo”.

“Me causa gracia. Les doy mi bendición”, dijo en sus historias de Instagram durante la semana.

A esto agregó que su pose era “esa cara cuando eres muy linda y sabes que el precio que pagas por esto es querer ser imitada, pero está bien porque estás en ese nivel de belleza donde me halaga ver que lo intentas“.

Tras ello, las críticas no cesaron: “Egocéntrica”, “Que alguien le avise a la Paloma mami que ella no inventó nada”, “Me voy a poner una parka grande, ojalá la paloma mami no me fune porque le copié el look”.

Esta vez la cantante subió una foto donde agregó: “Deja que apriete…..que ahí si no me van a soportar 🤒😋💽”.

Los comentarios volvieron a estar en su contra: