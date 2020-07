“¡Ya está bueno de inoperancia!”: Actriz de “Morandé con Compañía” se lanza en picada en contra de conocidas tiendas comerciales

View this post on Instagram

@falabella_cl @lider_cl Chiquillos, siento mucho comenzar mi día hablándoles de algo tan desagradable y no como acostumbro a hacerlo. Estoy muy molesta, emputecida!!!. Estas dos empresas al igual que otras no tienen ningún respeto por los consumidores, una vez que tienen el dinero de quién compra se desentienden por completo de despachos, cambios, o devolución de dinero. La poca empatía del ser humano es nefasta, más aún en tiempos difíciles. Entiendo que quizá ellos como empresa pueden estar colapsados también, pero hay una premisa muy importante que nadie debe olvidar… no abarques más de lo que puedes. Si como empresa entiendo que sí me lleno de pedidos no podré responder bien a mis clientes, entonces no los tomo o pongo algunas restricciones. Entonces es ahí donde veo la indiferencia de estas empresas frente a los conflictos de sus consumidores. En el líder por problemas de su página web tuve que anular la compra y desde el 4 de junio que estoy en espera de la devolución del dinero, solo he recibido mensajes pidiendo disculpas por la demora y me piden a cada rato los datos de mi compra y mi rut, dándome pildoritas que no me pienso tragar. Basta!!! Hago una compra en Falabella y aún no llega a mi domicilio, siendo que ellos mismos en su página me “impusieron” una fecha específica de envío y además pagando un costo alto por el despacho. Y aún así no ha llegado. Nadie responde los mensajes que les he enviado. Público esto porque me da más rabia aún pensar en que esto les pasa a personas que muchas veces no tienen las herramientas para defenderse, gente humilde, viejitos, personas que no saben leer incluso, tantas personas que no pueden o no saben reclamar sus derechos. Ya está bueno ya de inoperancia y falta de criterio!!!