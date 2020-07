“Yo estaba ensangrentado entero”: Jorge Zabaleta recordó pelea entre actores de “Machos” y marinos en Viña del Mar

Durante esta cuarentena el actor Jorge Zabaleta y el animador Francisco Saavedra se unieron en un proyecto de entrevistas a través de Instagram Live donde conversan, hacen bromas a rostros de la TV con pitanzas y entretienen a sus seguidores.

En medio de esto, el actor recordó en una conversación una pelea que incluyó al equipo de la teleserie “Machos” en Viña del Mar.

Según rescató el portal LimaLimón, Zabaleta comenzó contando que nunca se peleó con el elenco pero sí hubo un enfrentamiento en la discoteque OVO de Viña, con unos marinos que desafiaron a los actores.

“De repente cacho que había un viejo, como un marino, echándole la foca no sé si a Gonzalo (Valenzuela), no me acuerdo. Empezó como ‘a los Machos, machos…’ Eran como los machos de la zona. Entonces nosotros llegamos para arrebatarles ese puesto”, dijo.

“Llegamos y empiezan a webiar. Se meten otros marinos. Dije ‘va a quedar la cagá’, porque Gonzalo es de mecha corta”, continuó.

“Y de repente veo que vuela un combo, ¡fum!, y le pegan un combo al marino. El weón era grande y ni se movió. Y se tiran los otros”, siguió.

Saavedra: “¿Quién le pega el combo al marino? ¿Gonzalo?”

Zabaleta: “Es que el marino le pegó con un vaso, le partió la cara acá (se apunta la frente). Yo estaba ensangrentado entero. Pensé que me habían pegado un corte, porque estaba lleno de sangre. Me empecé a revisar si tenía algún corte. Fue heavy. La media pelea”

Saavedra: “Pero eso no se supo en la farándula de esos años”

Zabaleta: “Pero si nos fuimos piola a la clínica Reñaca, con Gonzalo y su tajo. Después no pudo grabar más, tenía que grabar por un solo lado nada más. ¿Y adivina quiénes terminaron en la justicia? ¡Gonzalo y yo! Y yo no tenía nada que ver. Yo decía ‘¡paren, paren!, ¡tranquilo!’, y le pegaban a uno. ‘Tranquilo, tranquilo!’, le pegaban. Y me hacía el weón. ‘En la cara no, porque soy actor poh’. Hay que cuidar el caracho.

“Pero quedó la patada, volaban las sillas, era como pelea de cowboy. Volaban las sillas, volaban las botellas, volaba todo…”

Saavedra: “¿Estaban todos los Machos o Héctor Noguera no estaba?”

Zabaleta: “No, el Tito parece que no estaba. Pero parece que estaba Diego (Muñoz), Gonzalo, yo, ¿quién más?, Felipe Braun… Y se picaron porque nos estábamos engrupiendo a unas chiquillas. Si nos creíamos la raja. Estábamos como medios locos. Nos creíamos hermanos. Es que fue mucho el éxito, fue demasiado”.